香港《信报》：A股热港股冷散户愁

（12月9日财经评论）

习广思

上证综合指数自2011年以来首次升破3,000点，昨天再升2.8%；沪深300指数上涨逾4%，连涨12天的累计升幅达到25%以上，牛市气氛一时无两。回到香港，恒指昨天升45点，却有过千只股票下跌，气氛可说差天共地。今时今日，满仓踏空不单是指个别中国内地散户，也包括大部分香港基金及散户投资者。中国内地股市连涨，除了散户雀跃，外资券商亦纷纷加入唱好行列，荷兰银行私人银行亚洲股票研究负责人Daphne Roth表示，中国股市涨势还未结束，因为政府将出台更多改革措施，而且中国股票估值较低，投资者对更多宽松措施出台有憧憬，预料今年余下时间将保持上升走势。

摩根大通指出，中国内地经济面对增长压力，相信明年至少减息1次、降准2或3次，以及采用定向数量型工具。不过，讽刺的是，中国内地股市炒减息降准，但股市持续急升，却令中国内地决策当局对降准提高戒心，担心令股市火上加油。德意志银行驻香港首席中国经济学家张智威在研究报告中表示，股市泡沫风险上升，降低了中国本月下调商业银行存款准备金率的可能性。美银美林驻香港大中华区经济研究部主管陆挺说，中国可能把全面降准推迟至12月中旬后，因为在市场下跌时，人行才把备受瞩目的宽松措施视为市场刺激工具。

散户投资者纷纷涌入市场买股票，中国内地监管部门和新华社近日出口术，呼吁投资者保持冷静。德银认为，在股市急剧上升之际，降准或减息只会火上加油，并损害金融稳定。另一方面，股市上涨吸引资金进入股市，可能加剧实体经济流动性紧张的状况，这与当局降低市场融资成本的目标背道而驰。中国内地股市何时完结？其中一个指标是中国内地券商股。中国最大券商股中信证券和海通证券昨天均录得10%升幅，涨停板，过去一个月累计至少上涨75%，其他券商股几乎全部涨停。由于券商股的高杠杆本质，当预期市场成交持续大增，券商收益亦以几何倍升，要券商股顺利反映市场成交预期的水平，就要等到券商股停止涨停。这与香港券商股单日狂升几成不同，英皇证券(0717.HK)昨天单日劲升98%。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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