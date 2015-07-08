香港《经济日报》：救A股保政经稳定 中央势加力

（7月8日社评）

中央强力救市未阻A股续泻，有意见指救市无效。中央硬托股市未必明智，惟现已骑虎难下，现时收手恐酿更大崩盘危机，更损中央管治威信；若股市续挫，中央救市势更＂暴力＂。

虽然＂国家队＂连续两天入市撑A股，大举扫入重磅蓝筹股，惟沪指昨止升回跌近1.3%，深股更大挫5.8%。中央强力救市难阻A股跌势，市场上认为中央救市无效之声渐隆。事实上，中央在现水平出招硬托A股，确未必明智。

此因A股的调整压力，仍远未释放。如估值方面，深成指市盈率由高峰期逾50倍，昨回落至约35倍，仍较正常水平约20倍明显偏高；去杠杆方面，两融规模由高峰期约2.3万亿元（人民币．下同），回落至约1.7万亿元，但较年初时约1万亿元仍高近7成。A股调整压力如山，故国家队过去两天虽斥逾千亿元入市，惟面对流通市值近40万亿的A股，终如泥牛入海。

中央救市效果不彰，有意见认为中央应考虑收手，不应再硬托。惟中央已打开救市的潘朵拉盒子，现时仓卒收兵，恐令脆弱的市场信心顷刻崩塌，全面引爆＂人踩人＂灾难，令A股即时面对崩溃危机，危及金融以至经济稳定。

更关键是中央强力救市，俨如将中央的金融政策以至管治权威作为救市注码。若中央救市真的无效，势严重挫损中央的政治威信，甚至因此酿成社会不稳的大炸弹。中央的救市盘算，除涉内地金融稳定，更涉最敏感的政治问题。

故中央救市代价纵高，却是许胜不许败的政治硬仗，此或预视救市力度或愈趋＂暴力＂。相信在未来几天，中央重点将是重新评估杠杆交易的凶险程度，股市若续下挫会引发多少股份被斩仓，从而制定更针对性对策，就如由人民银行提供的无限量流动性，更大手笔扫货托市，又或进一步收紧期指沽空，甚或以行政手段打击沽空套利者，以图在短时间内硬煞跌势。

若A股调整压力仍未减，更不排除中央会推更极端的救市措施，如市场正议论现时A股已有近三成上市公司主动停牌避跌市，中央在最坏情况下或乘势全面停市，在找出问题，甚至冻结市场让大部分杠杆交易到期自动平仓后，才重启A股。

但中央干预力度愈大、手法愈极端，对中央的金融改革、经济改革，以至国际形象造成的挫伤势愈大。中央会否在形格势禁下更＂暴力＂地出招，将令内地金融以至政治倍添变数。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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