香港《经济日报》：中央转移A股风险 换时间拆弹

（7月10日社评）

中央救市初见成绩，中港股市昨报复反弹，惟此仅因中央使出乾坤大挪移，以行政干预将风险由股市转移至国家队及其他金融领域。中央须设法拆弹并堵塞漏洞，才能真正解除危机。

在中央不断＂暴力＂加招救市下，内地股市昨终现＂大奇迹日＂，沪指终止泻并大涨5.76%，创近六年最大升市，并带动港股恒指反弹865点。中港股市止跌反弹，股民固然暂松一口气，但事实上，中央救市仅是拖字诀，引爆A股暴跌的根本问题仍远未解决。

此因今次内地股市暴挫，显因市场杠杆过高、投机炒作过度，造成极大泡沫风险，终乐极生悲引发股市急爆。惟中央在短时间内急推大量救市举措，虽令市场眼花缭乱，背后理念实万变不离其宗，就是使出乾坤大挪移，将股市风险转移至其他领域，以换取更多时间拆弹。

就如中央动员汇金公司、券商、国企等＂国家队＂入市只买不沽，甚至由人行提供无限资金供中证金公司扫货，只是将估值仍高昂的A股由股民手中承接过来，由国家队承担风险；又如银监会容许大股东抵押股票贷款延期、保监会促保险公司停向券商追孖展，则是将A股去杠杆痛苦，由股市转移至银行与保险体系。

中央此举虽能延缓眼前沉重沽压，但股市潜藏风险却远未消解。若A股市场仍续调整，那高位接货的＂国家队＂势面临投资亏损，削弱券商与国企等的财政稳健；银行与保险公司则可能因孖展客最终赖债不还，形成呆坏帐，如此恐对金融稳定构成冲击，代价极大。

故对中央而言，眼前挑战固是紧盯市况，确保救市措施精准到位，有效令股市续稳。惟更关键是要思考退市策略、设法拆弹，此须厘清各金融、经济领域有能力分担多少股市风险、中央会如何协助消化潜在损失、并研议可行的退场计划等，有秩序地逐步化解危机。

且同样重要的是要尽快查找问题，并堵塞监管漏洞。今次A股暴升暴跌，无论其底因是杠杆交易增长失控、期货市场乱象丛生，又或有其他纰漏惹内外资大鳄狙击，皆凸显内地金融监管存在明显缺失，终铸成大错。中央亡羊还须补牢，避免A股成尾大不掉的大黑洞。

中国股市发展仅20多年，乃是极年轻的市场，因经验不足引发动荡波折，实是必经之痛。关键是中央必须妥善善后，并从错误中汲取教训，堵塞漏洞、优化监管，才有望营造有利国家金融经济发展的健康慢牛。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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