沪深证交所两融余额周三净减1703亿元 至约1.46万亿元

路透上海7月9日 - 在上周末中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模本周处于净减少状态，周三当日净减少1,702.9亿元人民币，余额约1.46万亿元。

自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的去杠杆呈蔓延之势，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最近已波及到杠杆比例较低的券商两融业务。