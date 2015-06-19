复星国际减持民生银行H股股份 涉资逾1亿港元

路透香港6月19日 - 据香港联交所周五的资料显示，中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)近日在市场上减持少量民生银行(1988.HK)H股股份，涉资逾1亿港元。

资料显示，复星国际于上周五（12日）以平均每股10.793港元，减持1,070万股民生银行股份；本次减持后，复星对民生H股持股量由11.83%降至11.67%。