复星国际减持民生银行H股股份 涉资逾1亿港元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月19日 - 据香港联交所周五的资料显示，中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)近日在市场上减持少量民生银行(1988.HK)H股股份，涉资逾1亿港元。
资料显示，复星国际于上周五（12日）以平均每股10.793港元，减持1,070万股民生银行股份；本次减持后，复星对民生H股持股量由11.83%降至11.67%。
民生银行H股今天收跌0.2%，报10.08港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。