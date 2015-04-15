全球投资人仍拥抱股票 但股市泡沫化疑虑升高

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透伦敦4月14日 - 周二公布的调查显示，国际投资者益发担忧股市可能将蹒跚走跌，有更多投资者认为股市比起2000年以来的任何时候都来得“高估”。
美国银行美林4月对145位、管理3,920亿美元资产的投资者所进行的调查显示，有四分之一的投资者认为股市已经触顶了，比重高于3月和2月的净23%和8%。
该比重是2000年以来的最高，不过距离1999年创下的净42%纪录高位还有一段距离。当时不久后科技股泡沫随之破灭。
全球主要的股市目前正在纪录高位或接近纪录高位的水准交投，主要受到美国经济复苏，以及全球超宽松货币政策的推动。宽松政策使得融资成本偏低，带动资产价格热潮。
但调查发现，多数投资者的投资组合仓位仍然偏向”承担风险”，有净54%的受访者仍加码股市，即使预期股市将出现修正的人数增加。
“关于资产价格上涨题材将持续的看法仍深信不移，”美国银行美林欧洲股票暨量化策略师Manish Kabra表示。
但有13%的回应者称，他们相信“股市泡沫”是他们投资中最大的风险，这一比例高于2月调查中的2%，表明对股市的高配置或将很快出现逆转。
这种担忧并不仅限于股市。
有84%的投资者称，他们认为债券被高估，比例高于一个月前的75%。
美国资产的高估风险最大。调查中逾三分之二的受访者称，美国是全球资产高估最严重的地区。
调查发现，投资者相信，欧洲和日本等其他地区的资产估值仍有进一步上行的空间。
美银美林表示，美国与其他地区资产估值的差异反映了货币政策的分化。有85%的投资者预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年稍后升息，而欧洲央行和日本央行将继续实施资产购买计划。
关于令投资者担忧的最大风险，超过三分之一的回应者认为是政治风险，比如俄罗斯在乌克兰东部所扮演的角色令当地紧张局势升级，以及整个中东地区暴力冲突不断。(完)
(编译 戴素萍/王颖；审校 张若琪/王丽鑫)
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