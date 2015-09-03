焦点：股市暴跌背景下 印度医药及台湾科技股吸引精明资金押注

路透新加坡9月3日 - 亚洲股市的暴跌引发区域内资金纷纷出逃，但一些投资者称，大家一直不分青红皂白地抛售，其实有些股票已出现了绝佳的买入机会。

亚币的大幅下滑加剧了股市的跌势。中国经济放缓、8月11日意外令人民币贬值近2%、以及有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在年内升息的预期均对亚币构成拖累。

中国经济成长放缓可能对全球经济造成冲击，这种忧虑导致全球金融市场普遍动荡不安，拖累MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS今年以来累计下跌16%。中国股市.SSEC是全球股市巨震的震中，自6月中旬见顶以来已累计挫跌40%左右。

但一些基金认为，震荡中也隐藏着机会。据瑞士信贷估测，截至8月28日的三个月时间里，新兴亚洲(除中国)股市卖超规模高达198亿美元。

“我们并不认为亚币走软是对股市的利好因素，”亨德森全球投资的亚洲(除日本)股票交易主管Andrew Gillan称，“但是将亚洲整体视为高风险市场有点不太公平。”

他表示，亚洲的经济成长态势要强于其他地区，公司获利也在稳步增长。

印度科技和医药企业就是赢家，这些企业从本土廉价获取资源，然后将大部分产品出口美国赚取美元。

据亨德森和BNP Paribas Investment Partners，其中包括塔塔咨询服务公司(TCS) (TCS.BO)和Tech Mahindra (TEML.NS)。前者三个月上涨了1.9%，后者到周三尾盘下跌2.7%。

据BNPP IP，印度制药商Glenmark Pharmaceuticals(GLEN.NS)和Dr. Reddy's Laboratories(REDY.NS)，台湾百叶窗制造商亿丰8464.TWO和韩国制衣商Hansae Co.(105630.KS)也符合上述条件。

亨德森挑选的印度制药股是Lupin Ltd(LUPN.NS)，其股价上涨5.1%。据BNPP IP，Lupin有43%营收来自美国。

过去三个月内，Glenmark股价跃升26%，Dr. Reddy's Labs上涨22%，Nien Made上扬17%，Hansae暴涨63%。

Old Mutual Global Investors亚洲股票主管Josh Crabb称，日圆兑美元今年上涨3.5%，利好韩国车企，如现代(011760.KS)和起亚汽车(000270.KS)。

“如果全球情况改善了，韩国车厂会卖出更多汽车，如果情况恶化，则韩元进一步贬值，所以这让他们相对于日本处于优势，”他称。

**选择性买进**

亨德森全球投资的Gillan指出，消费性商品个股，特别是在当地生产销售的厂商，免于汇率波动的冲击，在定价上能够与进口产品竞争。

亨德森的持股有台湾统一(1216.TW)。统一已上修今年财测，股价涨了18%。

台湾的高端科技公司，因为产品精密复杂，在亚洲的竞争较小，因此也被视为不错的买进对象。

BNPP IP看好台湾汉翔(2634.TW)。汉翔股价今年以来下跌1.2%。

资产管理公司Columbia Threadneedle资深投资经理Daisuke Nomoto指出，虽然在经济成长偏低的环境下，货币贬值是难以持续的，但“我们认为这是一个好机会，可以买进一些因为价值丰富而让我们垂涎已久的个别股票。”

“那些能够自我筹资，资产负债表强劲，或是美元债务曝险极低的企业，表现将会更上层楼。”(完)

(编译 刘秀红/王丽鑫/蔡美珍；审校 张若琪/龚芳/王颖)

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