股权投资纳入资产公司资本金管理--报载

路透北京11月23日电---中国银监会要求金融资产管理公司股权投资业务需严格纳入资本金管理.21世纪经济报导周五称,银监会对资产公司的股权类资产的风险权重普遍规定较高,最高可达四倍.

报导称,银监会提出,资产公司做股权投资业务要严格执行《金融资产管理公司非现场监管报表指标体系》对股权投资的风险权重要求,股权投资的规模应与自身风险控制和资本抵补能力相匹配.

"股权投资业务对於资产公司的商业化转型具有可持续性,是监管层和总公司都鼓励的业务方向."报导引述多位资产公司人士称.但同时,因股权投资业务占用资本金高、收益低、项目资源少、退出渠道有限,因而从实际操作层面上,目前还较难大量展开.

报导称,银监会於两个多月前向四家资产公司(信达、华融、东方、长城)下发《金融资产管理公司股权投资管理办法(徵求意见稿)》,首次专门针对资产公司股权投资业务做了制度性安排,包括股权投资的业务范围、市场准入标准、项目如何决策、如何定价、建立风险控制体系等,十分全面.

银监会发布的指标体系显示,资产公司的各类资产中,股权类资产的风险权重普遍较高.例如,对本集团口径下未并表金融机构的资本投资,如是非上市公司的,风险权重为400%,上市公司的,风险权重为300%;而对工商企业的资本投资(非政策性债转股部分),其中对集团并表的实业类子公司的资本投资,风险权重200%,对其他工商企业的资本投资(非政策性债转股部分),风险权重为400%等.

对於混业经营特征明显的资产公司,监管层提出了比商业银行更为严格的并表监管要求,资本充足率12.5%的要求也高於商业银行.(完)

--发稿 谢衡; 审校 张喜良

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