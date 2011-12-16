郭树清建议养老金公积金可投资股市

路透上海12月16日电---中国证券监督管理委员会主席郭树清建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.

中国证券报援引他在财经年会上的话报导称,全国有2万亿元人民币的养老保险金余额分散在各省,此外住房公积金累计缴存3.9万亿元,扣除贷款後余额还有2.1万亿元.如果这些资金组织起来,设立一个专门的投资机构或者委托一个机构,投资资本市场,对全体居民都大有好处.

"社保体系建设将利好证券公司的发展,可以预见养老金、社保基金、企业年金等社会保险资金的规模会越来越大,需要证券公司提供一对一的特色化的证券研究、资产管理服务,满足机构的保值增值需求,"他说.

当被问及"如何看待当前股市大幅下跌"时,郭树清表示,市场运行自有其规律,但他强调,对中国资本市场发展的前景要有信心.

谈到国内证券公司和国际投行的差距,郭树清认为,主要存在五大缺陷:一是整体规模小,对金融业影响力小;二是融资渠道窄,业务扩展能力差;三是专业服务水平不高,创新能力不足;四是缺乏长期性的约束和激励机制,无法留住高端人才;五是研究能力总体处於很低水平,很难起到价值投资的引导作用.

但他也指出,实体经济持续稳定增长,产业结构调整带来的跨行业兼并重组,以及加快多层次资本市场建设等,均为证券公司创造了快速发展的历史性机遇.

证券公司需要提高整体抗风险能力,做好投资者服务工作,同时积极发展多样化的投融资工具,加强高收益债券、地方债、机构债、市政债等固定收益类金融产品创新,同时提高对创新失败的容忍度,郭树清表示.(完)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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