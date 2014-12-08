2015年中国A股料将震荡上行 因资金持续流入--上投摩根

路透香港12月8日 - 最近中国股市不断走高，中国合资基金公司上投摩根周一称，市场整体交投情绪继续高涨，源源不绝的场外资金希望进入A股市场，预料2015年A股将震荡上行。

上投摩根（香港）投资总监张淑婉说，随着股市不断上升，市场情绪变得积极乐观，大盘估值整体来看依然处于相对低位，但近期指数快速上涨，未来震荡幅度也会加大。

“明年的风险主要来自注册制的临近对股票供应和估值体系带来的冲击，市场或有阶段性调整压力，但这可能在中小市值而估值比较高的公司方面更易体现，大市值企业受影响较少。”她说。

整体而言，上投摩根（香港）对2015年A股市场前景保持乐观，市场在资金持续流入情况下保持活跃，震荡上行。板块配置上建议采取大型蓝筹和成长股均衡配置的策略，行业关注非银行业为主的金融、电脑与互联网，主题聚焦于国企改革、金融改革和工业4.0。

从资金面来看，增量效应明显，宏观资金利率继续向下；居民投资于证券的倾向提高；沪港通进一步推动国际资金流入A股，加速全球化的开端。

上投摩根（香港）认为，明年中国经济增长中枢逐步下移，经济增速有望继续稳中有跌，政府仍着眼于减低下行压力。因此，中央很大机会会以宽松货币政策以稳定财政，在继续降低社会融资成本的目标下，预计明年仍有降息空间，所以债券市场利率仍有望下调，但下行速度则会略为放缓；而财政政策将以托底稳增长为主，保持稳健基调。

2015年的国企改革和金融改革有望持续推进。国企改革将继续向资产证券化和股权多元化方向发展，证券化比例较低的中西部地区及制造业是主要方向。

金融改革预期将继续推动建立多元化融资体系，逐步提高直接融资占比，银行存款保险、注册制和利率市场化是主要着眼点。2015年将继续鼓励互联网新技术与传统产业融合，包括互联网医疗、互联网金融等，不断培植新的增长引擎。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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