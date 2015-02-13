中国全国股转系统首批两只指数正式发布 基点为1,000点

路透北京2月13日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称“新三板）和中证指数公司周五联合公布全国股转系统首批两只指数编制方案。首批指数分别为成份指数和做市成份指数，以2014年12月31日为基期，基点为1,000点，将于2015年3月18日正式发布指数行情。

网站新闻稿显示，首批指数为全国中小企业股份转让系统成份指数（指数简称：三板成指，指数代码：899001）、全国中小企业股份转让系统做市成份指数（指数简称：三板做市，指数代码：899002），经过研究论证和模拟运行，目前推出首批指数条件已成熟。

新闻稿称，“三板成指”以覆盖全市场的表征性功能为主，包含协议、做市等各类转让方式股票，并考虑到目前协议成交连续性不强，该指数拟每日收盘后发布收盘指数；“三板做市”则聚焦于交投更为活跃的做市股票，兼顾表征性与投资功能需求于盘中实时发布。

新闻稿并称，上述两只指数均综合考虑市值及股票流动性，剔除了无成交记录的挂牌公司，并限制行业及个股的最大权重，避免因单一行业或个股出现极端情况时可能造成指数失真的情况。

指数计算采用流通股本加权法，并采用除数修正法进行修正。采用市值覆盖标准（不固定样本数）确定样本股数量，覆盖比例为85%；样本股选取综合考虑市值和股票流动性指标，采用行业匹配的方法，结合单只股票和行业最高权重确定，按季度调整。

截至2015年1月末，全国股转系统挂牌公司已逾1,800家，总市值接近6,000亿元人民币，日均成交2,467笔，市场规模快速扩大。尤其是2014年8月25日做市业务上线以来，市场整体交投日趋活跃，股票价格波动较为平稳，为指数编制提供了良好的市场条件。 （完）

(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。