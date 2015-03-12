中国国企股票公告前涨停凸显股市风险

路透北京3月11日 - 上周，五家国有企业的股票在企业发布公告前涨停，引发对中国国企改革计划是否在公布前被一些投资者获知的疑问。

监管机构多年来一直试图将股市打造为散户心中安全的投资场所，但官僚体制和繁多的监管制度难以驾驭。企业需要与体制内的政客建立关系，以便获批上市或重组，而这样的沟通体系很容易出现信息泄露。

中国北车601299.SS和中国南车(601766.SS)都在3月5日涨停，此后几小时两家公司宣布获得国资委批准合并，合并后总资产约320亿美元。

同样，沈阳机床(000410.SZ)在3月3日停盘前两天连续涨停；百联股份(600827.SS)和顺鑫农业(000860.SZ)也都在停盘前涨停。

一名市场分析师匿名表示：“国内股市一般肯定都是提前的，就是说肯定是有一些信息不对称的现象在里面。”

顺鑫农业称，绝对没有在发布公告前泄露消息；沈阳机床拒绝发表评论；无法联系到百联股份进行置评。无法联系到北京或沈阳国资委就此发表评论。上海国资委拒绝立即予以置评。

当被问及南北车宣布合并前是否存在内幕交易时，中国证监会新闻发言人张晓军表示，证监会对此非常重视。

“一直以来我会（证监会）始终保持对内幕交易的高压态势......包括现在报导比较多的操纵市场。”

中国北车和中国南车1月否认媒体提出的内幕交易指控，称在宣布合并前交易股票的高管不清楚重组的情况。

证监会曾表示，将就涉嫌违反监管规定对国内的大型证券公司和基金公司展开调查，其中包括华夏基金和海富通基金等。

信达证券研究中心副总经理刘景德说：“有的时候从上到下国家准备要有一些布局的，那上层事先知道，比如说甚至发改委、国家有关部门，然后是上市公司，然后上市公司要找证券公司的人做项目，然后报到证监会、报到国资委、报到相关部门，那就大家都知道了。这些东西肯定是有保密原则的，但有时候可能还是控制不住。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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