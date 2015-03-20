上证所新兴板方案已上报证监会 支持网络企业国内上市

路透上海3月20日 - 中国上海证券交易所周五称，其新兴板有关方案已经上报中国证监会，未来新兴板可以支持未盈利的互联网企业在A股市场发行上市。

上交所官方微博称，新兴板将重点服务已跨越创业阶段、经过发展具有一定规模的新兴企业。相较于创业板，新兴板在多层次资本市场建设总体框架下，将设置相对较高的财务门槛或市值要求。

上交所强调，新兴板并不等同于创业板，两个板块将错位发展，共同服务于新兴企业、中小企业上市融资。

对于众多互联网企业因不满足盈利条件而曲线海外上市的现状，上证所指出，随着国内私募股权投资市场发展壮大，未上市的互联网企业应无需搭建“红筹+VIE”架构、筹集海外资金并在海外市场上市。

上证所表示，对于这类符合相关条件的企业，未来新兴板除了可以支持其在A股市场发行上市外，上交所也正在积极研究推动已经搭建“红筹+VIE”架构或已在境外上市的互联网企业在境内上市的相关问题。（完）

(发稿 林琦/张世儒; 审校 黄凯)

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