上证所新兴板方案已上报证监会 支持网络企业国内上市

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海3月20日 - 中国上海证券交易所周五称，其新兴板有关方案已经上报中国证监会，未来新兴板可以支持未盈利的互联网企业在A股市场发行上市。
上交所官方微博称，新兴板将重点服务已跨越创业阶段、经过发展具有一定规模的新兴企业。相较于创业板，新兴板在多层次资本市场建设总体框架下，将设置相对较高的财务门槛或市值要求。
上交所强调，新兴板并不等同于创业板，两个板块将错位发展，共同服务于新兴企业、中小企业上市融资。
对于众多互联网企业因不满足盈利条件而曲线海外上市的现状，上证所指出，随着国内私募股权投资市场发展壮大，未上市的互联网企业应无需搭建“红筹+VIE”架构、筹集海外资金并在海外市场上市。
上证所表示，对于这类符合相关条件的企业，未来新兴板除了可以支持其在A股市场发行上市外，上交所也正在积极研究推动已经搭建“红筹+VIE”架构或已在境外上市的互联网企业在境内上市的相关问题。（完）
(发稿 林琦/张世儒; 审校 黄凯)
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