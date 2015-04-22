中信里昂及旗下易亚投资推出首支追踪中国N股指数ETF

路透香港4月22日 - 中信证券(6030.HK)(600030.SS)的香港分支推出首支追踪中国N股指数交易所买卖基金（ETF）--易亚富时Chimerica ETF(3161.HK)周三首日挂牌，将捕捉中国资金境外投资热潮。

Chimerica追踪的富时中国N股全市值税后指数涵盖阿里巴巴集团(BABA.N)、东(JD.O)、携程(CTRP.O)、百度(BIDU.O)、Vipshop(VIPS.N)、网易(NTES.O)等于美国上市的中国互联网及科技公司。

该支ETF的管理人易亚投资首席执行官Tobias Bland在记者会上称，亚洲投资者对中国快速增长的互联网行业的投资需求殷切，然这类公司主要在美国上市，且亦未被纳入中国A股指数和恒生中国企业指数.HSCE。

“与全球同类型股份和中国A股相比，中国N股指数估值并不昂贵，市盈率只有20倍，而沪深300指数.CSI300的市盈率有40倍。”他说。

他并称，亚洲市场对ETF的投资需求仍有很大增长空间，而沪港通未来可能扩大至ETF产品交易，亦将吸引到中国资金境外投资。

Chimerica每手买卖单位为200，以港元计价，管理费每年0.65%，追踪误差率为1.5%，截至4月21日为止的净资产2.01亿港元，每单位资产净值8.0559港元。

Chimerica是中信证券子公司中信里昂去年8月入股易亚ETF业务后推出的首个产品。Bland说，易亚正在筹备推出三个新产品，其中有可能包括一支RQFII固定收益类ETF。

现时市场上追踪中国互联网股票的ETF不多，全球最大的RQFII管理人--南方东英资产管理年初在香港推出追踪MSCI中国及美国互联网50大同等加权指数.dMI060000ENUS的ETF--南方东英MSCI T50(3021.HK)，主要反映谷歌(GOOGL.O)、阿里巴巴、Facebook(FB.O)、亚马逊(AMZN.O)和腾讯 (0700.HK)等龙头公司的表现。

受沪港通的带动，香港投资者通过ETF投资内地A股兴趣增加，较受欢迎的iShares安硕富时A50中国指数ETF(2823.HK)、南方A50(2822.HK)在近期升市吸引大量资金流入。

据港交所(0388.HK)上周发表的调查显示，香港逾三分一成年人为证券投资者，其中30.5%投资ETF，明显高于上一期即2011年度调查的20.9%。

今年初上海证券交易所总经理黄红元称，中港两地交易所正在研究扩大沪港通的投资范围，可能从股票扩展至ETF（交易所买卖基金）、债券等，亦考虑港股通下内地投资者的融资融券实施方案。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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