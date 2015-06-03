3月境外机构和个人减持境内人民币资产 但增持股票--中国央行

路透上海6月3日 - 中国央行日前公布数据显示，今年3月末境外机构和个人持有境内人民币资产出现连续第三个月减少，主要表现为存款资产的减少，但得益于中国A股牛市，境外人士（包括机构和个人）3月份大幅增持股票资产超500亿元，月末余额环比增幅超9%。

根据央行网站公布的境外机构和个人持有境内人民币金融资产分项数据，路透计算得出截止3月末境外人士累计持有人民币资产42,155.71亿元，较2月份42,488.76亿元减少333.05亿元，较2月的418.85亿元的降幅有所收窄。

“整体分析，币值稳定是境外人士持有资产的重要原因，今年一季度强势美元带来的人民币汇率不稳定预期让境外人士担心，投机性需求减少，这是境外机构持有人民币资产下降的最主要原因，”招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出。

从细分数据看，3月末境外人士分别持有股票6,010.58亿元、债券7,127.95亿元、贷款8,769.16亿元，存款20,248.02亿元。与2月相比，境外人士增持股票达509.62亿元，债券、贷款和存款则出现32.46亿元、7.42亿元和802.79亿元的减少。

从季度数据对比，3月末境外人士持有存款资产较去年12月末的23,721.80亿元减少了3,473.78亿元；而股票、债券和贷款资产分别增加455.17亿元、412.15亿元、和578.70亿元。

境外人士减持存款资产增持股票等资产，主要是考虑收益率问题。谢亚轩分析称，对境外人士而言，人民币资产是可选资产之一，例如股票资产收益于强劲走势，获得增持自然而然，存款收益如果难以弥补汇率潜在贬值损失，也会遭到减持。

但随着人民币贬值预期的逐步淡化，境外机构和个人持有人民币资产减少幅度逐渐下降。谢亚轩指出，从跨境人民币流向看，1-3月人民币跨境资金处于净回流，但4月开始又出现净流出，预计境外机构对人民币资产的持有量最起码会保持稳定。

境外机构和个人持有境内人民币金融资产的情况表，主要统计存款、贷款、股票和债券四类资产规模。（单位：亿元人民币）

股票 债券 贷款 存款 总量

2015/03 6,010.58 7,127.95 8,769.16 20,248.02 42,155.71

2015/02 5,500.96 7,160.41 8,776.58 21,050.81 42,488.76

2015/01 5,134.01 7,057.62 8,628.70 22,087.28 42,907.61

2014/12 5,555.41 6,715.80 8,190.46 23,721.80 44,183.47

2014/11 5,045.10 6,508.16 8,238.49 23,501.73 43,293.48

2014/10 4,712.87 6,376.96 8,471.92 23,314.79 42,876.54

2014/09 4,624.84 6,341.42 8,604.74 22,371.53 41,942.53

2014/08 4,429.54 5,944.59 8,668.63 21,727.17 40,769.93

2014/07 4,278.60 5,693.58 8,856.36 21,027.68 39,856.22

2014/06 3,641.98 5,593.11 8,938.23 20,451.30 38,624.62

2014/05 3,446.93 5,397.35 8,216.29 19,669.86 36,730.43

2014/04 3,338.08 5,305.44 7,780.11 20,094.27 36,517.90

2014/03 3,192.87 5,123.49 7,468.43 19,839.82 35,624.61

2014/02 3,267.90 4,679.13 7,375.54 18,279.64 33,602.21

2014/01 3,329.99 4,200.58 6,455.54 17,456.60 31,442.71

2013/12 3,448.43 3,989.81 5,309.80 16,049.10 28,797.14

注：股票、债券、贷款、存款数据由央行提供，总量数据由路透计算得出。（完）

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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