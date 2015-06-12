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中国财经 | 2015年 6月 12日 星期五 18:06 BJT

中国证监会将与MSCI明晟成立联合小组 尽早将A股纳入MSCI指数

路透北京6月12日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会将与MSCI明晟(MSCI.N)成立联合工作小组，共同研究，努力将A股早日纳入MSCI指数。

他是在证监会每周新闻例会上做上述表示的。

本地时间周三早晨5:00，MSCI明晟宣布2015年度全球市场分类评审结果，A股未能纳入其全球基准指数，不过该公司当时表示，其将与中国证监会共同成立一个工作小组，在未来数月内促进有关解决A股准入剩余问题的讨论。一旦有关市场准入的剩余问题得到解决，A股将会纳入其全球指数，而且并不限于年度评审期间。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)

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