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中国财经 | 2015年 6月 19日 星期五 18:41 BJT

中国证监会拟引入非券商机构参与做市业务 推进市场分层

路透北京6月19日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会拟协调新三板完善做市转让业务规则，引入非券商机构参与做市业务，优化协议转让管理方式，提高交易规范程度，推进市场分层，实现差异化管理。

他在证监会每周新闻例会上称，融资制度方面，证监会将推动新三板适时推出优先股、公司债券和证券公司股票质押式回购业务等融资工具，拟定资产证券化业务规则，进一步拓宽挂牌公司融资渠道，完善市场功能。

他并称，近期证监会加强对新三板市场主体交易行为规范力度、严厉打击内幕交易和操纵市场等违法违规现象，使异常价格成交大幅减少。从4月中旬开始新三板市场交投活跃度有所回落。但从长期看，市场监管的加强和交易行为的规范，有利于进一步提升新三板价格发现功能和运行质量，促进市场健康发展。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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