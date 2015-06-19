中国证监会拟引入非券商机构参与做市业务 推进市场分层

他并称，近期证监会加强对新三板市场主体交易行为规范力度、严厉打击内幕交易和操纵市场等违法违规现象，使异常价格成交大幅减少。从4月中旬开始新三板市场交投活跃度有所回落。但从长期看，市场监管的加强和交易行为的规范，有利于进一步提升新三板价格发现功能和运行质量，促进市场健康发展。(完)