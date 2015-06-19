中国证监会拟引入非券商机构参与做市业务 推进市场分层

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月19日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会拟协调新三板完善做市转让业务规则，引入非券商机构参与做市业务，优化协议转让管理方式，提高交易规范程度，推进市场分层，实现差异化管理。
他在证监会每周新闻例会上称，融资制度方面，证监会将推动新三板适时推出优先股、公司债券和证券公司股票质押式回购业务等融资工具，拟定资产证券化业务规则，进一步拓宽挂牌公司融资渠道，完善市场功能。
他并称，近期证监会加强对新三板市场主体交易行为规范力度、严厉打击内幕交易和操纵市场等违法违规现象，使异常价格成交大幅减少。从4月中旬开始新三板市场交投活跃度有所回落。但从长期看，市场监管的加强和交易行为的规范，有利于进一步提升新三板价格发现功能和运行质量，促进市场健康发展。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。