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中国财经 | 2015年 9月 2日 星期三 11:52 BJT

沪综指早盘逆转收升 期指率先反弹引领抄底盘入场

路透上海9月2日 - 中国股市周三早盘逆势收升。分析师指出，受隔夜美股影响，沪综指今日低开4.4%，之后不少投资者认为大盘反应有些过度，期指率先启动反弹，并引领抄底买盘入场，推动大盘早盘尾市翻红。

早盘收市时，沪综指.SSEC报3,176.335点，涨9.711点或0.31%，开在3,027.678点，跌4.39%。半日成交1,488亿元人民币，上日全天为4,199亿元。

而三大期指主力合约早盘收市均大涨4%以上，其中中证500期指9月合约CICU5报5,889.4点，涨452点，或8.31%。

“市场情绪太悲观了，中证500远期已经贴水20%以上了...,就是先拉期货，吸引一些价值发现者进场。”东北证券分析师沈正阳指出。

国际指数纳入A股之事亦有一些利好因素出现。美国指数编制公司MSCI明晟指出，近日中国市场剧烈震荡，及当局大举干预的情况，将不会是MSCI决定是否将中国上市个股纳入新兴市场指数时的考虑因素。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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