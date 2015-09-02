沪综指早盘逆转收升 期指率先反弹引领抄底盘入场

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月2日 - 中国股市周三早盘逆势收升。分析师指出，受隔夜美股影响，沪综指今日低开4.4%，之后不少投资者认为大盘反应有些过度，期指率先启动反弹，并引领抄底买盘入场，推动大盘早盘尾市翻红。
早盘收市时，沪综指.SSEC报3,176.335点，涨9.711点或0.31%，开在3,027.678点，跌4.39%。半日成交1,488亿元人民币，上日全天为4,199亿元。
而三大期指主力合约早盘收市均大涨4%以上，其中中证500期指9月合约CICU5报5,889.4点，涨452点，或8.31%。
“市场情绪太悲观了，中证500远期已经贴水20%以上了...,就是先拉期货，吸引一些价值发现者进场。”东北证券分析师沈正阳指出。
国际指数纳入A股之事亦有一些利好因素出现。美国指数编制公司MSCI明晟指出，近日中国市场剧烈震荡，及当局大举干预的情况，将不会是MSCI决定是否将中国上市个股纳入新兴市场指数时的考虑因素。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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