预计明年二季度全球股市受压 然中国进入牛市--法兴

路透香港12月11日 - 法国兴业银行研究部门周四称，预计明年第二季全球股市受压，主要受累于美国加息准备，但建议继续增持中国股票，因进入牛市行情，明年A股涨幅料达35%。

法兴最新2015年跨资产配置策略展望报告指出，将投资组合的股权分配下调至50%（-10点），并将债券和替代部分相应地上调至50%（+10点）。此举为美国联邦基金利率上调（预测在2015年夏季）做准备，加息因素会引发所有资产类别更加波动，导致美元走高。

“我们预计全球股市会在2015年第二季度受压。自1871年以来，美国股市（目前极其高价）从未试过连续七年上升。”报告称。

报告提出多项主张，包括针对美联储的零利率政策结束而做空欧元、美元、黄金，以及继续对中国进行重新加权等等。（见下表）

法兴亚洲股票策略师Vivek Misra称，建议增持中国股票，因中国股市可能上涨50%，这是真正的牛市信号。

“要特别注意中国增速的结构性放缓和中国银行健康的隐忧。但是，我预测到2015年12月，中国A股会上涨35%，2016年会上涨14%。”他说。

法兴认为，中国股票非常超值，按10.7%风险溢价交易，是该行跟踪的50个市场中最高的。而“超高风险”银行已经按帐面价值折扣18%进行交易，股本回报率为7%（在对坏账进行调整之前，目前为17%）。

中国经济改革正在着手解决对长期增长前景的担忧。其中一项解决措施是采用沪港通等进行金融业自由化，沪港通可以在现有合格投资者计画（QFII和RQFII）之外为持有量偏低的A股提供新的交易方法。

报告指出，中国大陆股市为全球第三大股市，市值4.2万美元，但目前仅三分之一股票为自由流通，法兴预期中国A股会加入国际基准行列，其权重会随着时间而增加。

“中国经济增速令人失望与通胀制度崩溃双重不利因素影响下，政策应该会进一步松绑，人民币升值暂停。虽然市场完全了解增长动态，但我们认为政策反应不大。”Vivek Misra说。

法兴看好方便性更高、流动性更强的香港H股和不同部门更多元化的中国大陆A股。此外亦提出与在两地均有上市的股票的价值、增长和不匹配价格相关的专题策略。

在法兴的多资产投资组合中，其全球资产配置策略是增持中国股票和中国企业债券，因两者动态不同，但以企业债券提供更高的资本保护水准。

以下为跨资产策略七大关键主张：

主题 建议

针对美联储的零利率政策结束 做空欧元/美元；

策略 做空黄金；

战术上，做多美国国债五年期与十年

期国债收益率价差、五年期与三十年

期国债收益率价差以及十年期与三十

年期国债收益率价差扁平因素

反向操作欧元区资产，买入 做多对德国国债的周边债券价差；

做多欧元区股票；

做多CAC40/做空DAX+做多欧洲斯托克

/DAX

增加欧洲银行风险敞口 做多欧元区银行股票和信贷

看空发展中市场（EM）已经远 买入发展中市场（EM） 债券 ；

离 油价下跌：做多印度、土耳其，做空

俄罗斯、马来西亚、哥伦比亚

继续对中国进行重新加权 买入中国股票：买入在中国大陆上市

的A股和在香港上市的H股；

买入中国债券；

做多基础金属；

基础产业股票跑赢大市

进入2015年5月7日大选期，远 做空英镑兑美元汇率；

离英国资产 五年期与十年期英国金边债券价差仓

位变陡

远离石油和石油相关资产 减持全球石油服务公司股份；

倾向于Royal Dutch Shell（买入）

，而非Statoil（持有）；

有关美国通胀关联债权买入变陡因素

（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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