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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 20日 星期二 15:18 BJT

中国证监会称处罚违规券商并非打压股市

上周五中国证监会处罚12家融资融券业务违规的券商等消息，令周一A股暴跌。周一晚间证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。路透
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