《A股技术分析》沪综指进入弱势震荡反抽

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京5月13日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周再下台阶，随即缩量震荡。技术面显示，大盘连续挫跌填补2,810点缺口后，下跌动量有所减弱，短线单边跌势告一段落，后市进入弱势震荡反抽，但反弹力度料有限；中线看，本周再现较大周跌幅，上方2,950点附近中期均线汇聚形成强力压制，后市继续保持下跌趋势，并有望再度考验前低2,638点。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1Wupt3r
沪综指本周续现较大跌幅，前期2,810点的缺口得以填补并一度下破2,800点，随后下跌动力有所减弱，后市料弱势震荡反抽，但回升高度较为有限。短期均线向下发散显示大盘运行于空头格局，2,900点附近的向下跳空缺口和头肩顶颈线位构成双重压制。
短期技术指标虽接近相对低位，但尚未超卖或超卖程度不大，仍有向下运行空间；而量能创四个月新低显示人气极为疲弱，当前位置仍不能吸引场外资金介入；形态上看，本周头肩顶形态愈加成型并破位，回抽颈线之后将续跌完成量度跌幅，周四低点2,781点绝非本轮下跌终点。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Xorfmc
沪综指本周连续第四周收阴，K线组合显示为下跌趋势中运行，周均线已呈空头排列，同时5、10、20周均线于2,900-2,950点区间内汇聚，形成中线强大压力并将逐步向下发散，后市将不断震荡再创新低。
目前股指已重回一季度低位震荡箱体，量能持续萎缩显示存量资金继续离场，前低区域的支撑作用逐渐减弱。中线看，大盘在完成短线头肩顶量度跌幅至2,710点之后，势必顺势考验前低2,638点，而中期布林通道中轨历经两个月未能向上突破，大盘掉头考验下轨机率较大，该轨目前处于2,540点附近并缓慢上移中。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。