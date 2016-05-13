《A股技术分析》沪综指进入弱势震荡反抽

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1Wupt3r

沪综指本周续现较大跌幅，前期2,810点的缺口得以填补并一度下破2,800点，随后下跌动力有所减弱，后市料弱势震荡反抽，但回升高度较为有限。短期均线向下发散显示大盘运行于空头格局，2,900点附近的向下跳空缺口和头肩顶颈线位构成双重压制。

短期技术指标虽接近相对低位，但尚未超卖或超卖程度不大，仍有向下运行空间；而量能创四个月新低显示人气极为疲弱，当前位置仍不能吸引场外资金介入；形态上看，本周头肩顶形态愈加成型并破位，回抽颈线之后将续跌完成量度跌幅，周四低点2,781点绝非本轮下跌终点。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Xorfmc

沪综指本周连续第四周收阴，K线组合显示为下跌趋势中运行，周均线已呈空头排列，同时5、10、20周均线于2,900-2,950点区间内汇聚，形成中线强大压力并将逐步向下发散，后市将不断震荡再创新低。

目前股指已重回一季度低位震荡箱体，量能持续萎缩显示存量资金继续离场，前低区域的支撑作用逐渐减弱。中线看，大盘在完成短线头肩顶量度跌幅至2,710点之后，势必顺势考验前低2,638点，而中期布林通道中轨历经两个月未能向上突破，大盘掉头考验下轨机率较大，该轨目前处于2,540点附近并缓慢上移中。（完）