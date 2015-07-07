图表新闻：中国股市动荡将大宗商品“优等生”也拉下水

中国股市的大跌令本就严重承压的全球大宗商品领域再添新压，铜、煤炭、天然气和铁矿石均跌向年内最低。分析师称，最坏的情况还在后头，大宗商品里的“优等生”太阳能和石油行业目前也已经受到拖累。

中国经济增长放慢，由此引发的大宗商品需求不断下滑成为一大担忧因素。中国持续的股市动荡很有可能会拖累整体大宗商品市场全面转跌。自6月中旬以来，指标股指沪深300指数.CSI300已累计挫跌30%。

在主要能源和大宗商品市场中，只有布兰特原油期货和太阳能类指数今年以来实现大幅上涨，但涨幅也都是在今年稍早录得。随着中国股市的一路下滑及石油供应过剩状况的恶化，这两类资产也在迅速回吐年内所得涨幅。

标普高盛和彭博商品指数隔夜出现去年11月以来最大跌幅，因投资者削减了对能源和大宗商品的曝险头寸。分析师称，后面还会有更糟的情况。“在许多行业迎来越来越多原材料供应之际，中国需求陡然大跌，这无异于当头又一棒。短期内料难以翻盘”汇丰驻香港亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。

“中国股市目前的大跌可能会导致国内需求进一步下降。这就需要有更多宽松政策出炉，包括额外的财政支出在内。中国经济高度依赖建筑业，随着这一引擎的刹车，中国大陆对大宗商品的需求短时间内将很难出现上行突破，”他表示。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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