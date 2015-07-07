图表新闻：中国股市动荡将大宗商品“优等生”也拉下水

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透新加坡7月7日 - 浏览大宗商品价格图，请点选(link.reuters.com/xex94w)
中国股市的大跌令本就严重承压的全球大宗商品领域再添新压，铜、煤炭、天然气和铁矿石均跌向年内最低。分析师称，最坏的情况还在后头，大宗商品里的“优等生”太阳能和石油行业目前也已经受到拖累。
中国经济增长放慢，由此引发的大宗商品需求不断下滑成为一大担忧因素。中国持续的股市动荡很有可能会拖累整体大宗商品市场全面转跌。自6月中旬以来，指标股指沪深300指数.CSI300已累计挫跌30%。
在主要能源和大宗商品市场中，只有布兰特原油期货和太阳能类指数今年以来实现大幅上涨，但涨幅也都是在今年稍早录得。随着中国股市的一路下滑及石油供应过剩状况的恶化，这两类资产也在迅速回吐年内所得涨幅。
标普高盛和彭博商品指数隔夜出现去年11月以来最大跌幅，因投资者削减了对能源和大宗商品的曝险头寸。分析师称，后面还会有更糟的情况。“在许多行业迎来越来越多原材料供应之际，中国需求陡然大跌，这无异于当头又一棒。短期内料难以翻盘”汇丰驻香港亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。
“中国股市目前的大跌可能会导致国内需求进一步下降。这就需要有更多宽松政策出炉，包括额外的财政支出在内。中国经济高度依赖建筑业，随着这一引擎的刹车，中国大陆对大宗商品的需求短时间内将很难出现上行突破，”他表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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