中国证监会拟要求近六个月内减持的大股东及高层增持股票--报导

路透北京7月8日 - 中国《财经》杂志周三报导称，证监会下发通知，鼓励上市公司大股东及董事、监事及高级管理人员通过增持上市公司股份来稳定股价，拟让各证监局约谈近六个月内存在减持本公司股票的大股东及董监高管，要求其增持股票。

报导称，对于近6个月内存在减持本公司股票的大股东及董监高管，通知要求减持5亿元人民币以下的增持比例不低于累计减持金额的10%；减持5亿元以上的增持比例不低于原减持金额的20%。

为避免违反短线交易规定，增持将通过证券公司或基金公司的定向资产管理计划进行。

中国证监会周三稍早下发通知，支持上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。对于在六个月内曾减持，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，不属于证券法禁止情形，但所购买的本公司股票六个月内不得减持。

对于股价连续10个交易日内累计跌幅超过30%，以及持股比例达30%的两种情况下的上述人员的特定增持行为，证监会认定不受相关法规的约束。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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