香港《信报》：A股牛生于减息死于重债

（2月11日财经评论）

习广思

国统局昨天公布中国内地1月全国居民消费价格（CPI）按年涨0.8%，较市场悲观的预测0.9%更差，同期工业生产者出厂价格（PPI）按年降幅扩大至4.3%，也比预期的3.8%差。券商、银行分析报告都在“叫板”人行快点减息降准，相关报告铺天盖地，投资者受落又捞底买A股。然而，理性投资者应该知道，以上数据非好消息，中国经济隐含风险不低。

民生证券宏观分析指出，中国内地1月通胀低位徘徊最主要的原因是经济持续下行，导致实体总需求不足，稳增长的力度和强度难以抵销楼价下行、私营部门投资下降。出于通缩和金融风险防范的考虑，货币还会继续宽松，2月降准不会是货币宽松的终点。

海通宏观经济报告指出，中国内地1月经济开局不佳，人民币短期贬值、经济通胀低迷等，均令人行有需要加大宽松力度。考虑到本轮经济增速已经创出24年新低，通缩风险甚于2005年，减息降准次数应不会低于历史，未来应至少还有1次以上减息，两次以上降准。昨天上证指数升约1.5%应对以上数据，究竟由减息降准导引的这场A股牛市能否延续？日前看到一份报告颇值得分享，在市场一片牛市声中，美银美林全球研究部却认为中国股市熊市难驯。

该行指出，中国A股和H股仍未收复多年熊市的失地，即使不考虑信贷紧缩的影响（出现信贷紧缩的时间难以预测），预计中国股市未来一、两年内顶多是区间波动格局，市场波动性可能更大。未来几个月内，预计经近期上涨过后，市场最终会向下行。很多人认为，监于中国利率较高，政府可能减息以提振增长并稳定市场。虽然这是可能之举，但美林分析员判断，股市实现软着陆机会较低，原因是债务增长持续高企，加上担心可能再次引发房地产炒卖活动，政府现在可选择的措施有限。衡量股市总体方向最重要的因素是企业部门的偿付能力，总体上中国的企业部门，包括地方政府融资平台，自2008年以来债务负担普遍加大，产能扩大过多，而且往往在错误的领域扩产，这正是中国现在面临显着通缩压力的主要原因。由于需求不足，预计未来可能出现企业债务集体违约的现象。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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