ST舜船预计今年继续亏损 其12舜天债存在被暂停上市风险

路透上海11月17日 - 中国山东山水水泥超短融违约事件余音在耳，江苏舜天船舶股份有限公司(002608.SZ)又公告称，预计今年可能继续亏损。在此前提下，其所发行的12舜天债CN112108=SZ可能被暂停上市。

*ST舜船称，若今年公司净利润为负值，确定连续亏损后“12 舜天债”将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。

*ST舜船于今年9月18日支付了上述债券2014年9月18日至2015年9月17日期间利息。截至目前，公司多笔融资款逾期以及多处财产被查封，资金状况面临较大困难。

鉴于现状，公司表示正着手研究危机处置方案，但方案目前尚未确定，公司存在偿付能力严重下降的风险；12舜天债面临暂停上市的风险、违约风险、信用风险、流动性风险等。

12舜天债于2012年9月18日发行，发行规模7.8亿元人民币，期限七年，票面利率6.60%。由江苏省国信资产管理集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

是次债券担保人江苏省国信资产管理集团，是在江苏省国际信托投资和江苏省投资管理公司基础上组建的大型国有独资企业集团，从事授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，注册资本金200亿元。

近来中国债券市场违约频现，上周四(12日)，山东山水水泥集团有限公司确认，未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。

*ST舜船股票自今年8月6日起，因研究多笔融资款逾期以及多处财产被保全处置方案而停牌，停牌前收报8.75元。(完)

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