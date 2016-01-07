中国股市开门大跌 预警全球市场？

路透伦敦1月6日 - 中国股市对于今年的全球市场而言，是煤矿中的金丝雀，还是房间里的大象？这两个成语可能都很适用。

悲观者会青睐金丝雀的比喻：上海股市新年伊始就跳水，预示中国本地事件可能在全球范围内引发反响。

乐观者则认为中国是大象：虽然不容忽视，但该国股市受到严密控制，而且基本上不对外国人开放，所以对于全球投资而言不会有那么大的意义。

如果本周的市场动态可以作为借鉴的话，上海市场的震荡今年将对全球市场产生重大影响，尽管中国股市在全球所占权重相对较小。

全球股市周一下跌，许多股指创出了多年来的首个交易日最大跌幅。

各地投资者抛售股票的理由很多，但首要原因是当日稍早上海股市重挫7%。中国被迫首次暂停全国股市交易，央行与证券监管机构也迅速行动，以期让市场恢复镇静。

对中国金融市场状况、政府支撑市场的能力以及整体经济的担忧由来已久。去年夏季这些因素就引发了全球市场挫跌。但周一的跌幅之深、对全球影响之大都令投资者措手不及。

“每次政府入市干预，市场一般都会下跌。投资者感到绝望，”满地可银行私人银行首席投资官Jack Ablin表示。

中国股市在截至去年8月的三个月挫跌了45%，当月人民币小幅贬值。仅8月24日一天沪市就大跌了8.5%。

这种暴跌震动了全球。美国股市录得四年最大跌幅，道琼工业指数跌幅一度达到1,000点。

过去一年，中国沪综指有12次单日跌幅达到5%或更大。对美国股市的影响总体来说是负面的，标普500指数在这些日子里有九日下跌，包括8月24日大跌3.9%。

但关联性深浅不一。标普500指数四个交易日的跌幅均不足0.5%，三个交易日持平或走高。

几个月以来，投资者一直批评中国市场和中国相关因素拖累了世界经济和市场。而随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)筹备历史性的升息并最终于上月升息，且能源价格再次下滑加大了欧洲央行进一步放松货币政策的压力，有关中国的担忧因素逐渐消退。

但鉴于美联储和欧洲央行可能在几个月内不会再次行动，关注焦点重新回到中国。

“我们回到了原点--中国。震荡程度令人担忧，即便周一美国股市收盘脱离盘中低点令人鼓舞，”高盛资产管理(GSAM)执行董事Andrew Wilson表示。

**经济的影响力更大**

在最近路透调查的31位策略师中，只有七位认为对于2016年美国股市来说，他们最担心的是中国因素，还有五位认为全球经济衰退或放缓是他们最担心的问题之一。

部分问题在于，投资者需将中国经济状况和股市表现分开看。长期看两者可能存在一些关联，但过去几年关联程度已经小多了。

中国股市沪综指.SSEC在截至2015年6月的一年上涨了150%，但同期中国经济增长率从7.4%放缓至7%--与中国过去的抢眼表现相比，下滑幅度不小。尽管下挫，中国股市去年仍收高10%，但经济减速还没有缓解迹象。

“中国经济的影响力远大于其金融的影响力，”Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini称。

“我不会将中国金融市场震荡作为今年的主要风险，但如果中国经济影响到美国和欧洲经济，那将是更为危险的情况，”他表示。

中国股票在MSCI明晟全球指数中的权重只有2.5%，美国股票权重则以约53%遥遥领先其他各地。

从经济上看，中美两国较为旗鼓相当。以名目经济衡量，美国名目经济规模占全球GDP的25%左右，中国约占15%。但以平价购买力衡量，中国占全球经济的17%，高居全球第一，领先于美国的16%。

中国经济减速意味全球增长也可能放缓。若中国经济增长率明显低于6.5%的政府设定目标，将给美国和新兴市场经济体、大宗商品、人民币和其他新兴市场货币构成压力。

据华盛顿银行业游说团体国际金融协会(IIF)，去年投资人自新兴市场抽离的资金估计达5,400亿美元，为1988年以来这些经济体首见资金外流。

其中多数是自中国撤离。一些民间部门的估值显示，撤资金额接近1万亿(兆)美元；中国人行卖出约5,000亿美元以抵销这些资金外流，并防范人民币重挫。

日内瓦Unigestion的股票投资主管Bruno Taillardat表示，投资人应对资金撤出中国及对人民币的进一步下行压力保持高度警觉。他提到，美联储正逐步撤回向美国经济挹注流动性，以应对金融危机的刺激措施。

“投资人过去忽略了这些风险，因为他们将来自央行的所有资金都进行投资。但现在这无异是一记警钟。”他说。(完)