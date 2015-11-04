综述：中国股市沪综指放量飙升逾4% “深港通”和“习马会”点燃热情

路透北京11月4日（作者 张晓翀/林琦） - 在持续缩量调整后，中国股市沪综指周三终于放量迎来一个半月最大单日反弹。受“深港通”和两岸领导人“习马会”消息提振，盘中热点板块明显增加，市场热情被迅速点燃，风险偏好出现阶段性修复。

分析师并指出，尽管央行行长周小川有关“今年要推出深港通”的表态最终明确为摘自其5月末讲话，但短线利空出尽且估值偏低的券商板块仍领涨大盘；不过目前场内投机气氛和情绪化色彩较浓，后市仍需关注量能配合。

“今天市场大涨主要是受两因素推动，一是早上央行网站登的周小川讲话中提到年内推出深港通，其次就是‘习马会’带来海峡概念股的上涨。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

沪综指.SSEC今日收报3,459.64点，大涨4.31%；此前收盘高点为8月21日的3,507.74点，此前最大单日涨幅为9月16日的4.89%。今日上海A股成交4,252亿元人民币，较上日2,439亿元放大逾七成。其中方正证券(601901.SS)等多只券商股以及厦门国贸(600755.SS)等多只福建本地股均收报涨停。

两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。

钱启敏同时表示，目前A股场内投机气氛较浓，往往是炒题材、抢快钱，不少投资者宁信其有，不信其无，情绪化色彩较浓。虽然之后多方对“深港通”进行澄清，港股有所回落，但国内A股人气没受多大影响。

港交所(0388.HK)以及香港政府官员周三均表示，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。而央行网站刊登的行长周小川有关“今年要推出深港通”的表述是摘自其5月27日在央行“三严三实”专题教育党课上的讲话。

银河证券分析师任承德则表示，今天市场传言MSCI近期将重新研讨将A股纳入MSCI指数。人民币国际化的步伐最近几个月相当快，即使是A股最恐慌的时间，国内相关改革动作都没有停止过，这是一个明显的信号。

“一旦人民币国际化成功，A股将成为国际证券市场，这将是一个很大的利好。”他说。

**聚焦“深港通”**

近期中国监管层全力拯救持续低迷的国内股市，令深港通开通时间看来遥遥无期，惟周小川的讲话重燃市场希望，被视为深港通最大赢家的港交所早盘一度冲高逾9%，触及近三个月高位。但随后港交所即澄清称，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。

香港财经事务及库务局局长陈家强出席活动时亦向传媒说，交易所和证监会已就深港通做好准备，等待中央方面有“绿灯”便可以推出，现时仍然等待这方面的消息。

在上述澄清发出后，港交所午盘股价升幅虽明显收窄，但未对两地市场造成太大影响。香港主要股指周三创下一个月来最大单日涨幅，国内A股午后仍一路攀升，券商股受“深港通”推出时间可能超预期影响亦表现不俗。

山西证券策略分析师麻文宇称，“深港通”对券商属直接利好，本身券商板块也属于短线利空出尽，且估值水平处于历史低位，具备上涨的基础。

分析师并指出，后市大盘能否继续走强需关注获利抛压大小，成交量能否继续活跃，沪深两市9,000亿元应是分水岭，以及场内能否能出现新的领头羊；未来应是慢牛行情，沪综指上攻目标是年线位置3,540点。

“3,500点以上阻力较大，需要有人先冲锋陷阵才有号召力。”钱启敏认为。

而沪港通北向A股交易（沪股通）周三的每日额度余额创近两个月最高水平，则反映境外投资者趁国内股市造好沽货获利。有分析师指出，近期沪股通持续呈现净卖出状态，显示资金流出A股迹象明显。（完）