近期股市震荡 策略师考虑适当撤资

12月10日拍摄到的纽交所内的工作场景。 REUTERS/Brendan McDermid

路透12月11日 - 市场策略师相信，股市近期走势震荡，可能是未来几个月出现调整的前兆，但多数华尔街分析师预计，市场相对来说仍将保持乐观。

芝加哥的BMO Private Bank表示，可能很快就会缩减投资组合中的股票敞口。该公司旗下管理着660亿美元资金，2014年全年都重仓持有美国大盘股。但该公司首席投资策略师Jack Ablin担心，股票的价格已经过高了。

“我认为，美国股票已成为自身成功的受害者，它们的价格已经太高了，”Ablin对路透表示，“我认为，上一次美国大盘股处于合理估值水平是在2013年第二或第三季度。”

虽然多数投资策略师看好美国股市，但也有人同意Ablin的观点，认为明年第一季度可能会出现震荡。截至周四下午，标普500指数已较12月5日所及的历史最高收位2075.37点下跌1%。

标普500指数今年累计上涨了11%，目前的市盈率为16.2，高于历史平均水平15。美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)估测的看涨人气，在过去18周中有17周高于历史平均水平。

Ablin表示，如果他发现动力开始衰减，BMO将把所有投资策略中高波动性配置组合的股票敞口降低10个百分点，转持现金。

目前而言，Ablin正静观其变。“只要200日移动均线在以13-14%的年率上涨，我们就按兵不动，”他说。

其他策略师认同2015年第一季度市场将出现震荡的看法。Wells Capital Management首席投资官Jim Paulsen表示，他预计未来几个月将出现一定程度的调整，因市场针对美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束量化宽松政策做出反应。

“我认为，退出量化宽松而不引起市场震荡，这种想法是不现实的，”Paulsen表示。

自9月以来，Wells已削减了股票最高持仓水平。Paulsen称未来对股票的持有比重仍将高于基准，但亦会投资多样化，将增持外国股票和新兴市场股票。

纽约券商BTIG策略师Dan Greenhaus表达了类似的谨慎看法。

“我们认为大家应该做多，但同时要保持警惕，”Greenhaus接受采访时表示，“未来24个月股价倾向于走高，但涨势不大可能像过去24个月那么好。”

甚至长期看多股市的Jeffrey Saut也相信，明年年初股市将有所走软。他是佛罗里达州圣彼得斯堡Raymond James Financial的首席投资策略师。

“我认为我们处在一个长期牛市之中，前方还有8-10年的牛市过程，”他说。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)

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