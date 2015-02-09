上证50ETF期权首日上市交易平稳 料不会改变A股原有趋势

港交所首季净利大增20%好于市场预期 得益于股市交投增加
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透北京2月9日 - 中国上海证券交易所周一正式挂牌上证50ETF期权合约，开启境内资本市场的期权时代。分析人士指出，50ETF期权上市首日交易平稳，基本符合预期。但由于存在较多限制措施，上市初期投资者对期权参与度低，期权推出也不会A股市场影响市场原有运行趋势。
上证所总经理黄红元在期权上市仪式上指出，股票期权上市初期，上证所设置了较高的投资者门槛和严格的风控措施，不预期试点初期交投活跃，也不预期期权功能会立即展示，而是立足长远，确保顺利起步、平稳运行。
“短期来讲，（期权）对市场的影响其实不太大，长期来讲，相当于股指期货的作用，对降低市场的波动性会有所帮助。”中国国际期货公司研究部总监宋楚平表示，“另外它会丰富市场的投资工具，因为期权上市以后的投资组合和产品组合会更加丰富。”
他并表示，期权品种的发展前景不容置疑，因此投资者特别是机构投资者一定要高度保持关注，不能因为近期的一些限制性措施而忽略其长远的成长性，政策肯定会逐渐放开的，但同时应注意衍生品的杠杆性，杠杆带来的不确定性将明显有别于股票市场。
方正证券金融工程分析师陶勤英亦表示，虽然市场对期权很感兴趣，但由于ETF对于做空机制，T+0机制没有配合，很多策略不能实现，因此市场参与者初期可能更多是看重今后的股指期权，目前可以通过ETF期权市场增加实战经验。
据上交所新闻稿数据，当日上证50ETF期权上市交易合约总数40个，包括认购和认沽两种类型，4个到期月份（3月、4月、6月和9月）和5个行权价系列。50ETF期权上市首日全天总成交量18,843张，其中认购期权11,320张，认沽期权7,523张；权利金成交额0.287亿元人民币，成交名义价值4.318亿元；全天未平仓合约数11,720张。
全天共542个账户参与期权交易，其中个人投资者492个，机构投资者50个。对冲前成交持仓比为1.61，对冲后成交持仓比为2.17，低于美国期权市场和中金所股指期货市场的10倍水平。上市首日50ETF期权市场成交价与理论价偏离度仅1.47%，低于成熟市场10%的偏离水平。
当日，实值合约价格均高于虚值合约，远月合约价格均高于近月合约，未出现价格倒挂现象。此外，反映投资者对标的证券市场预期的认沽认购比指标为0.66（低于1表示对市场看好），与当天50ETF上涨趋势一致。
申万宏源证券首席策略分析师王胜表示，从所有国家推出指数期权以及标的指数的历史表现来看，都不会对市场原有的趋势产生任何的影响。50ETF期权推出对A股市场产生的影响更多是一些心理层面的影响。
中国股市沪综指周一小幅收升，结束连续三日跌势。分析师指出，今日上证50ETF期权正式启动后，为构建交易策略，机构资金开始增加ETF和相关权重股配置，致金融股涨幅明显。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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