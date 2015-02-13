上证50ETF期权上市后运行平稳 市场无明显套利机会--证监会

路透北京2月13日 - 中国证监会周五表示，上证50ETF期权自周一(9日)上市以来运行总体平稳，投资者参与度适中，合约定价较为合理，对现货市场影响积极正面。认购期权和认沽期权价格关系合理，不同行权价的合约序列价格关系正常，市场无明显套利机会。

证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上表示，截至2月12日，衍生品合约账户总开户数3,823户，其中个人投资者3,552户，机构投资者271户。开展期权业务的证券公司71家，期货公司10家。每日合约成交量与持仓量之比平均为1.44，投资者持仓意愿较强，总体较为理性。

邓舸介绍称，2月9日至12日，合约成交量90,019张，其中认购期权50,122张，认沽期权39,897张，日均成交量22,504.75张；权利金成交额1.16亿元，日均成交0.29亿元；成交合约的名义价值20.9亿元，日均成交5.23亿元；未平仓合约数24,693张。

认购期权合约较认沽期权合约成交活跃，认沽认购合约成交比为0.80；近月合约较远月合约成交活跃，3月到期合约成交量占总成交量的59.39%，市场成交持仓情况符合预期。

从投资者参与情况看，截至2月12日，衍生品合约账户总开户数达到3,823户，其中个人投资者3,552户，机构投资者271户。开展期权业务的证券公司71家，期货公司10家。每日合约成交量与持仓量之比平均为1.44，表明投资者持仓意愿较强，总体较为理性。

邓舸指出，自上证50ETF期权上市以来，期权市场未发生保证金不足、持仓超限或其他风险事件，交易、结算和市场监测监控各环节衔接顺畅。

2月11日下午，上证50ETF期权个别合约交易价格因做市商报价错误触发交易熔断机制，熔断期间，未成交异常委托及时撤单，熔断集合竞价结束后，成交价格即恢复正常，表明风控机制发挥作用。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)

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