港交所CEO预计沪港通将在下半年扩大至衍生产品和商品

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透香港3月5日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周四称，预计沪港通将在今年下半年由股票扩大至衍生产品和商品。
他在记者会上并称，相信未来数月股票衍生产品的交易模式会有定案。
“有可能是互联互通，也有可能是基于现有的跨境指数，也有可能两地产品双重挂牌。”他说。
李小加此前提及，继沪港通后，深港通料于今年下半年开通，届时沪港通的升级以及深港通的推出有可能作统一考虑，亦会考虑将互联互通的范围由股票二级市场伸延至一级市场、股指期货、商品以及固定收益。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。