上证50期指和中证500期指获批挂牌 4月16日上市

路透北京3月20日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会批准中国金融期货交易所上市上证50期指和中证500期指的挂牌交易，上市时间为4月16日。

他在每周新闻例会上表示，这两只期指品种的上市对于提升境内股指期货话语权有积极意义。

目前中国金融期货交易所已上市的期指品种仅一只，即沪深300期指<0#CIF:>。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。