上证所渐进调高股票期权持仓限额 拟推出证券逆回购

路透北京3月20日 - 在中国首只股票期权--上证50ETF期权上市一个多月后，上海证交所周五表示，将进一步完善股票期权相关机制，例如渐进调高期权持仓限额、降低准入门槛、积极推动上证50ETF的T+0交易机制、推出证券逆回购产品等。

上证所官方微博的网络新闻发布会称，3月底在上证50ETF期权第一次行权结束后，上证所将权利仓持仓限额到100-200张（目前为20张），总持仓和每日买入开仓限额亦将相应调整，之后逐步调整到500-1,000张。新开户投资者的权利仓持仓限额仍为20张。

4月份，对利用期权进行套期保值需求的投资者，可通过期权经营机构向上交所申请额度调整。上证所将从4月起放开“一人一户”的限制，每个投资者可以最多开设5个衍生品合约账户进行期权交易，并在“不降低适当性标准的前提下简化开户流程和审批环节。

微博还表示，上证所将积极推动股票期权合约标的的T+0交易，积极研究证券逆回购等产品，计划年内推出50ETF逆回购产品试点，完善50ETF借贷机制。并考虑进一步拓展ETF期权标的范围，今年重点考虑拓展到180ETF、跨市场ETF、行业ETF等，之后研究推出个股期权。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。