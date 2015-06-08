国泰君安调整可充抵保证金证券名单 多为中小板创业板股票

路透北京6月8日 - 上海证券报官方网站--中国证券网周一报导称，国泰君安证券今日对可充抵保证金证券名单及折算率进行调整，其中将18只证券调出公司可充抵保证金证券名单，21只证券调出融资标的证券名单，五只证券调出融券标的证券名单。

报导指出，因近期股票的风险快速上升，为进一步防范风险，保障客户利益，国泰君安对融资融券业务可充抵保证金证券标准参数进行定向调整。其中调出可充抵保证金证券名单的股票标的多为中小板创业板股票。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，证监会正对融资融券管理办法进行修订，条件成熟时发布。他亦重申，券商不得为客户与客户或他人的融资活动提供帮助。

本次A股牛市被外界称之为杠杆牛市，大量资金通过融资融券及场外配资流入股市，这亦造成股市盘中震荡加剧，任何与融资相关的消息均有可能引发股市出现较明显的动荡。国内各大券商均加强了融资融券的风险防范，此前已有多家券商调高两融业务证券担保比例，近日又有不少券商开始出招防范融资买入单一证券过于集中的风险。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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