华泰证券将融资融券业务规模提高至2,000亿元人民币

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京6月15日 - 中国证券公司在监管层推出两融业务的管理意见后反应迅速，中资券商--华泰证券(601688.SS)(6886.HK)周一公告称，将公司融资融券业务规模从不超过1,500亿元提高到不超过2,000亿元人民币，并称将根据市场情况决定或调整公司融资融券业务具体规模。
公告并称，将公司股票质押式回购交易业务规模从不超过500亿元提高到不超过800亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司股票质押式回购交易业务具体规模。
公告同时显示，同意公司出资将华泰紫金投资有限责任公司注册资本从11亿元人民币增加到60亿元人民币，并根据其实际资金需求逐步到位。
华泰证券H股(6886.HK)本月初在港挂牌，发售14亿股新H股股，集资347.2亿港元（45亿美元），为今年以来香港最大宗IPO。该公司供散户认购的香港公开发售部份录得278.98倍认购，而国际配售部份亦获非常大幅超额认购。
中国证监会上周五发布证券公司融资融券管理办法征求意见稿。该新版监管办法在允许两融合约合理展期、放宽投资者参与两融业务门槛等同时，亦提出新的监管要求，包括证交所将建立风控指标浮动管理机制，券商两融业务规模不超过其净资本四倍等。
华泰证券A股周一收报30.18元人民币，近一个月累计上涨1.13%。
欲浏览公告原文，点选 here（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。