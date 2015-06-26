上海证券交易所发布中国波指 为国内首只波动率指数

路透上海6月26日 - 中国上海证交所根据其上证50ETF期权的交易价格情况，于周五发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数--中国波指（iVIX）。

上证所指出，中国波指的推出，将对进一步丰富上交所衍生产品种类、实现衍生品发展战略产生积极的意义。

波动率指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来，以芝加哥期权交易所的VIX指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则VIX指数相应越高，一般而言，该指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险。

作为反映投资者情绪的重要指标，波动率指数可以有效衡量市场风险水平，为政府部门与金融机构研判风险、进行宏观决策提供有效的参考。同时，基于波动率指数开发的衍生产品，可以为投资者提供品种丰富的投资和避险工具。在美国，基于波动率指数的衍生产品包括期货、期权和ETF等,其中波动率指数期权成交最为活跃，年成交在一亿张以上，已成为重要期权品种之一。

上证所指出，目前，中国波指（iVIX）处于试运行阶段，投资者可以在上交所官方网站的股票期权专区查看波动率指数的历史走势图及当日收盘后波动率指数的分钟走势图。试运行结束后，上交所将委托中证指数公司向市场实时发布高频的中国波指（iVIX）行情数据。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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