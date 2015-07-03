中金所对期指期货按报单量差异收费 排查大客户防蓄意做空

路透上海7月3日 - 中国金融期货交易所官方微博周五稍晚指出，为抑制短线过度交易，中金所决定对沪深300等三大期指合约按照报单委托量差异化收取交易费用，拟于8月1日前实施。同时，将对各合约交易量、持仓量前50名的客户进行重点排查，防范和打击蓄意做空行为。

中金所指出，将严厉查处市场操纵等违法违规行为，维持市场正常交易秩序。希望广大投资者在防范风险的同时，理性参与期指交易。

中金所称，6月15日以来，三大期指合约日均成交量324.65万手，较上半月增长24%；期现货基差及其波动加大；以程序化交易为代表的量化交易已占到总交易量的50%以上，对期指带来一定的影响；尽管国内不存在国外现货市场上所谓的“裸卖空”，但反映出短线投机气氛加剧。

从持仓结构看，券商、基金公司、保险机构、信托公司及境外合格机构投资者（QFII）和人民币境外合格机构投资者（RQFII）等为代表的机构，主要以套保为目的，卖持仓规模较大，近期买持仓略有增加，卖持仓明显减少。以符合投资者适当性要求的个人和一般法人为代表的投资者，买持仓规模较大，近期个人多空持仓均减少，一般法人卖持仓减少。

数据显示，QFII／RQFII在周四的卖持仓合约达29,842手，较6月15日增加2,077手；保险机构这期间卖持仓增加4,135手。截止周四，期指持仓总量达236,988手，较6月15日减少82,570手。

股指期货被外界认为是近期股市持续下跌的主要推动力之一，类似外资卖空A股等传言近期纷传。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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