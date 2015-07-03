中金所对期指期货按报单量差异收费 排查大客户防蓄意做空

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月3日 - 中国金融期货交易所官方微博周五稍晚指出，为抑制短线过度交易，中金所决定对沪深300等三大期指合约按照报单委托量差异化收取交易费用，拟于8月1日前实施。同时，将对各合约交易量、持仓量前50名的客户进行重点排查，防范和打击蓄意做空行为。
中金所指出，将严厉查处市场操纵等违法违规行为，维持市场正常交易秩序。希望广大投资者在防范风险的同时，理性参与期指交易。
中金所称，6月15日以来，三大期指合约日均成交量324.65万手，较上半月增长24%；期现货基差及其波动加大；以程序化交易为代表的量化交易已占到总交易量的50%以上，对期指带来一定的影响；尽管国内不存在国外现货市场上所谓的“裸卖空”，但反映出短线投机气氛加剧。
从持仓结构看，券商、基金公司、保险机构、信托公司及境外合格机构投资者（QFII）和人民币境外合格机构投资者（RQFII）等为代表的机构，主要以套保为目的，卖持仓规模较大，近期买持仓略有增加，卖持仓明显减少。以符合投资者适当性要求的个人和一般法人为代表的投资者，买持仓规模较大，近期个人多空持仓均减少，一般法人卖持仓减少。
数据显示，QFII／RQFII在周四的卖持仓合约达29,842手，较6月15日增加2,077手；保险机构这期间卖持仓增加4,135手。截止周四，期指持仓总量达236,988手，较6月15日减少82,570手。
股指期货被外界认为是近期股市持续下跌的主要推动力之一，类似外资卖空A股等传言近期纷传。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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