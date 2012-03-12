欧股收跌 受银行股与西班牙股市下跌拖累

* FTSEurofirst 300指数跌0.2%,西班牙股市IBEX指数下挫1.2%

* 欧元区债务问题仍是主要忧虑

* 疲弱的中国数据打压矿业股

路透伦敦3月12日电---欧洲股市周一小跌,希腊成功达成债务协议带来的乐观人气,迅速被对西班牙等欧元区其他国家债务水平的担忧所取代,并引发银行股下跌.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%,报1,077.10点.

西班牙股市IBEX指数.IBEX表现落後,跌1.2%,该国即将在周一稍晚的欧元区官员会议上受到指责,因之前宣布未能兑现今年既定的赤字目标.

"风险因素已经提前,而市场已经达到了年末目标,"Natixis驻巴黎的范欧股市策略主管Sylvain Goyon表示."市场在中短期内没有大举买盘的动力,这是我们警惕的原因."

在个别板块方面,在主权债有直接敞口的银行股下跌1.2%.

苏格兰皇家银行(RBS.L)和巴克莱(BARC.L)分别下挫3%和2%.

基本资源类股.SXPP是表现落後的板块之一,周一下滑.

中国海关周六公布,2月出口同比增长18.4%,增幅创下六个月新高,但逊於路透调查中值的增长32%.意大利周一公布,第四季国内生产总值(GDP)终值确认为较前季下滑0.7%.

权重的矿业股力拓(RIO.L)下滑1.7%,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS跌0.8%.

英国富时100指数.FTSE收升0.09%,报5,892.75点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.31%,报6,901.35点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.07%,报3,490.06点.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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