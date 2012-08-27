欧洲股市收升 因诺基亚劲升且寄望FED和ECB将推出刺激措拖

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
* 欧元区STOXX 50指数收高1.1%,FTSEurofirst 300指数升0.5%
* 对FED和ECB将行动的预期支持股市
* 诺基亚劲升7.7%,此前苹果在与三星的专利诉讼中大获全胜
路透伦敦8月27日电---欧洲股市周一上涨,由芬兰手机生产商诺基亚NOK1V.HE领升,因预期主要国家央行将推出新的经济刺激措施,这一预期提振欧洲股市.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收升1.1%,报2,461.82点.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报1,095.98点,但成交清淡,因英国市场因假休市.
交易商称,美国联邦储备委员会(美联储)官员称美联储应推出新一轮货币刺激措施的言论立即扶助提振股市,对欧洲央行也快将行动的预期也提振市场.
"主要国家政府和央行似乎确认将会干预,我们对此预期持审慎乐观态度.未来将有更多宽松政策出台,"瑞士银行Gonet的资产配置主管Cyrille Urfer说.
诺基亚劲升7.7%,此前分析师称,爱立信正处於有利位置从竞争对手三星(005930.KS)输给苹果(AAPL.O)的专利官司中得益,且官司可能导致三星某些产品销售受到打击.
美国法院的陪审团判定,韩国三星电子抄袭苹果热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿後者10.5亿美元.苹果在这场专利侵权诉讼中大获全胜.该裁定可能导致三星主要产品被直接禁售,或巩固苹果在爆炸式增长的移动计算市场的主导地位.三星电子的律师在聆听判决时表情严肃,公司随後发表声明称,诉讼结果是"美国消费者的损失".
英国富时100指数.FTSE休市;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.1%,报7,047.45点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.86%,报3,462.83点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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