全球股市短期可能进一步受创 勿仓促入市低接--富达国际

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月24日 - 富达国际投资(Fidelity Worldwide Investment)全球投资长Dominic Rossi表示，在投资者更加清楚各国央行打算如何因应当前市场大跌局面以前，短期内股市可能还会进一步受创。
“在我们进一步了解央行将如何因应以前，短期内，市场仍然会很痛苦，”Rossi称。
Rossi预计年底前股市将摆脱“下行气流”，但建议投资人在周一股市大跌后勿仓促入市买进受挫个股。
“目前最好什么都不做，”Rossi说。富达管理的资产规模达870亿美元。
“进入这些不稳定的市场，得极为渐进。”他并表示。
Rossi形容当前环境是“第三波通缩”，将使新兴市场陷入极具挑战性的环境。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。