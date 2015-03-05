目前无减持民生银行打算 将重点进军金融领域--泛海董事长

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京3月5日 - 泛海控股集团董事长卢志强周四表示，目前没有减持民生银行600016.ss的打算，同时，金融领域将是泛海未来重点进军的行业。
他在中国两会间隙称，是否继续持有民生银行取决于泛海自身的战略布局，如果市场有更好机会，不排除减持包括民生银行在内的企业。
“民生银行经过20余年发展，包括股权结构不可能一成不变，经营发展也不可能一直向上不出现问题，现在没考虑好，（减持）决定取决于新的市场机会，...管理层换届应该没什么影响。”他称。
截止去年9月30日，泛海集团持有民生银行2.46%的股份。
谈及未来金融领域的布局，卢志强表示，目前泛海集团已经进入银行、证券、信托、期货等领域，保险业也在进军，下一步也积极关注互联网金融。（完）
(发稿 李铮；审校 李贺/曾祥进)
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