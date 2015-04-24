焦点：美股闪崩肇事交易员性格急躁 极度追求速度

路透华盛顿/芝加哥4月23日 - 据法庭文件显示，被指控造成2010年5月美国股市闪崩的英国交易员萨劳(Navinder Singh Sarao)，在与一系列券商、银行和软件公司的业务往来中常有急躁表现，这似乎也能反映他那疾风骤雨般的交易风格。

现年36岁的萨劳本周在伦敦以刑事罪名被捕，当局企图证明他经手的交易与那次美股闪崩之间有关系，当初美国股市在短短几分钟内，市值就蒸发了约1万亿美元。

萨劳按严格条件获准保释，包括750万英镑的保释金。路透周四联系到萨劳的一位律师，但他拒绝说明萨劳是否已交保。他曾表示，他反对将萨劳引渡到美国受审。

周四公布的法庭文件显示，自称长期失眠的萨劳似乎曾通过全球银行系统在英属西印度群岛、中东和瑞士之间进出大量资金，一次就高达数百万美元。

在距离金融区数英里之遥的伦敦郊区，萨劳的一人公司就设在父母家里，他成为被指控涉嫌进行与美股2010年5月闪崩有关违法活动的第一人。

萨劳被指控利用自动程序(程式)生成大量卖单推低价格，“欺骗”市场，然后取消这些交易，再以较低价格买入合约，从中获利约4,000万美元。

当局宣称，萨劳从这些交易获得约4,000万美元获利，但他似乎没有流露出什么富裕气息。他的邻居对这个案件感到震惊，称萨劳从来都没有开过车，也没穿过昂贵的衣服，不过萨劳似乎对自己的交易功力颇感自豪。

萨劳还向英国金融市场行为监管局(FCA)吹嘘自己点击鼠标的速度很快，但说他自己仍是一位老派的交易员。

“这就是我一贯的交易风格，确实非常、非常快，因为我总是擅长下意识地做出反应，做事情也很快，”他在2012年5月29日的电邮中称。

法院文件显示，萨劳与服务供应商打交道时也很急躁。

邮件中包含向软件公司详细说明如何修改程序，以完全达到萨劳的要求，以及与R.J. O'Brien关于他的互联网连接是否妨碍了交易速度的很长一段讨论。

“有些东西很不对劲...我跟不上波动的速度，市场像今天这样波动时我就没法交易，”他在CFTC公布的2012年10月的一封邮件中称。

文件还包括萨劳发给软件公司Trading Technologies和Edge Financial的电子邮件，里面有为他的交易需要定制软件的详细要求，包括在市况接近他下单水平时取消订单的功能。

Trading Technologies一名代表拒绝回应。未能联系到Edge Financial置评。

根据庭审文件，加州大学伯克利分校教授Terrence Hendershott为CFTC审查萨劳的交易活动，发现萨劳取消了超过99%的通过交易软件提交的订单，其中有12天这种情况尤其突出；同时间其他交易员取消了约48%的订单。

Hendershott拒绝对路透置评。

萨劳很快地换了一轮帮他结清芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)交易的经纪商，和目前已破产的明富环球(MF Global)、Marex、Knight Futures以及R.J. O'Brien等业者往来。萨劳当时是CME的会员。

R.J. O'Brien发言人表示，公司“并未参与萨劳的交易决定，”并称公司已配合当局调查。

一些电子邮件显示，他为赢得一些公司的支持费尽周折，这些公司对于与萨劳做生意深表怀疑。

他在2012年5月向期货经纪公司FC Stone的合规部门发送电子邮件，用沮丧的语气写道，“我只能说，我真的不理解你们合规部门的想法，为何开个账户要用那么长时间。”

萨劳还说，他在波动较大的日子交易最成功；如果FC Stone动作快点，“单单本周”他可能就已经为该公司挣了至少15,000美元了。FC Stone拒绝向路透置评。(完)

(编译/审校 白云/许娜/王丽鑫/王颖/蔡美珍/张明钧)

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