全球部分股市及美元反弹 但中国股市收盘再度下杀近8%

路透伦敦8月25日 - 全球股市周二在最近一波杀盘过后稍事喘息，亚洲及欧洲股市开始出现低接买盘，不过全球金融市场动荡的震央--中国股市再度崩盘。

美元及原油价格出现五日以来的首度上涨，部分避险债券及日圆和欧元的仓位亦缩减，因投资人在神经紧绷情况下重新淌入市场混水。

中国股市沪综指周二进一步大跌近8%，日本日经指数.N225跌4%，但亚洲其他股市整体比较平静。

欧洲市场亦开盘走强。周一泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘重挫5.4%，总市值蒸发约4,500亿欧元。

目前泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨1.7%，伦敦.FTSE，巴黎.FCHI和法兰克福.GDAXI股市反弹1.5-1.7%。

“欧洲股市开高，出现一些担忧缓和迹象，尽管中国股市继续下行，”荷兰合作银行的新兴市场专家Piotr Matys表示。

“我们在努力摆脱中国因素的影响，但目前宣布最糟糕的情况已过去还为时太早。这也许只是超卖过后的一次技术性修正。”

汇市表现也平静许多。美元兑日圆走高，此前经历四日连跌，并一度创下七个月最低。

交易商称，美国股指期货上扬及日本股市短暂反弹在今日稍早激发美元/日圆的买盘，推动美元一度涨至120.11日圆。

随着前一交易日的避险买盘消退，德国公债及其它欧元区公债收益率(殖利率)也追随美国公债收益率走高，但走势依然动荡。

中国股市再度下挫，沪综指.SSEC再下滑8%，跌破3,000点心理关口。此前三个交易日，该指数下挫达15%，其中周一崩跌8.5%。

“全球投资者形同互相残杀。说是市场灾难并不夸张，”华泰证券分析师周林表示。

“恐慌气氛弥漫市场...我看不到政府祭出有意义干预的迹象。”

不过油价同样走稳，此前油价重挫逾6%，触及六年半低点。

美国原油上涨1.2%，报每桶38.73美元，布兰特原油期货最新报每桶43.03美元，周一一度下跌至42.23美元。期铜也小涨至每吨4,956美元。(完)

(编译 张明钧/张涛/刘秀红/陈宗琦；审校 屈桂娟/艾茂林/王兴亚/杜明霞)

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