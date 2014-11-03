焦点：震荡市况中 对冲基金股市多空策略受青睐

路透伦敦/巴黎10月31日 - 随着市场波动率飙升，全球的基金经理们也开始转向复杂的对冲基金股市策略，押注能从近几周打乱众多投资者阵脚的股价波动中获利。

总体而言，对冲基金这一年过得不太顺，有的基金10月亏损就回吐了2014全年获利。但近期数据显示，部分对冲基金的股市策略在吸引资金流入，因为投资者希望在震荡市况中找到最佳投资途径，例如押注股价的涨跌。

因此，尽管关注宏观面的对冲基金由于大量押注经济环境和大宗商品而亏损，但其他基金则从做空股价中赚钱。这些基金的回报在9月和10月初创下了投资界的最佳成绩。

Fortress Investment Group(FIG.N)周四称，其宏观及亚洲宏观基金截止10月24日分别净下跌9.3%和7.3%。10月16日，路透报导称规模1亿美元的石油及金属对冲基金--Hall Commodities关闭。

对一些基金策略的兴趣不仅仅是个过渡现象，因为最近市场波动性上扬是美国联邦储备委员会(美联储/FED)结束购债计划造成的一个结果。

“随着我们步入一个更艰难的市场阶段，美国股市估值很高，而且债券市场看起来愈发脆弱，获得回报变得更加困难，”Lyxor Asset Management全球跨资产研究主管Jeanne Asseraf-Bitton表示。该公司管理着1,080亿美元资产。

“过去几年从未投资过对冲基金策略的很多投资者现在进场了，他们知道在波动性上升且股票表现更加分散时，这种策略往往表现很好。”

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，2014年前九个月，“多-空”股票交易策略--既押注股价上涨又押注下跌的策略--平均回报率约为10%。而同期MSCI明晟全球指数仅上涨4%。

在波动性大涨，全球对股市的胃纳重挫之际，这点很重要。路透对全球投资机构的月度调查显示，10月全球投资组合中的股票配比降至逾一年低位。

“基于价格走势能够带来机会，我们在增加多/空股市策略的投资比例。好的经理人能够从容应对动荡市况。”Pioneer Investments多资产基金解决方案主管John O'Toole表示。

数据显示，2014年前八个月，多/空欧洲股市投资策略基金以及押注并购等特定事件的基金的资金流入量增加，比2007年爆发金融危机以来任何一年的资金流入量都高。

**做空**

当然，也有人在批评对冲基金。一些人认为这些基金要求支付的高昂费用与其回报并不匹配，特别是在市场全面上涨的时期。对此，基金经理们的答复是他们的工作是避免投资组合出现大幅下跌。

“对冲基金公司的收费很高，但他们在市况好或不好的情况下赚钱的可确定性却很低，”Rathbone Brothers投资执行委员会委员David Coombs表示。

“能做到这点的对冲基金经理数量也很少。我们的投资组合中的确有一些对冲基金，但是我们将其视作长期持有的投资，绝非是用来应对市场波动的权宜之计。”

但是即便有的投资者还是很挑剔，对冲基金的策略--尤其是押注股价下跌的能力，仍在收益难度加大之际赢得了更多信徒。

巴黎的基金Carmignac本月稍早建立了“卖空”周期股组合，从股市回落中获利。该机构管理资产规模达490亿欧元(621亿美元)。

“这是个对冲市场震荡的好办法，”Carmignac全球基金经理Frederic Leroux表示。

据Markit数据，作空标准普尔500指数.SPX成分股的仓位目前已达18个月高位，过去几个月一直稳步增加。

部分公开上市交易的对冲基金自身股价也在上涨。Pershing Square Holdings(PSH.AS)股价两周内攀升10.3%，高于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3的5.3%升幅。英仕曼集团(Man Group)(EMG.L)股价上涨5.1%。

“股市多/空策略是个不错的选择，”Stenham Asset Management资深分析师Bruce Harington称，“随着(估值)倍数全线上升，做空的业绩前景应该更好。”(完)

(编译 朱晓军/杜明霞/洪曦；审校 白云/艾茂林)

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