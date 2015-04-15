3月QFII A股基金业绩升12.38% 落后于国内股票型基金--理柏

关注本周美联储利率决议和美国非农就业数据--FXTM富拓

尽管很多股市周一因5月银行假日休市，但本周仍被视为繁忙的一周，美国有两个重大风险事件，包括周三晚间美联储最新的利率决定以及周五的非农就业数据。