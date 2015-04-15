3月QFII A股基金业绩升12.38% 落后于国内股票型基金--理柏

《信报》：“萨德”触动中美韩 热战风险续升温
继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
路透上海4月15日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周三发布最新月度报告称，2015年3月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩升12.38%，累计一季度平均业绩累计上涨12.76%，表现均落后于国内股票型基金。
报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金3月平均业绩上涨0.156%，第一季累计走升2.41%，同样落后于国内股票型基金。
报告并指出，中国各分类基金3月业绩表现多数走升，除贵金属基金反向下跌3.67%外，其馀各类基金全数收涨，信息技术股票基金单月扬升22%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨16%。
今年前三个月，信息技术基金平均扬升58.92%，表现最佳，贵金属商品基金平均表现最差，业绩反向下跌2.04%；中国股票型基金平均上涨27.33%。
亚太股市3月表现强弱互见。中国股市风云再起，中国上证综指.SSEC3月上涨13.22%居亚太主要股市之冠；累计一季度，上证综指上涨15.87%技压群雄，日本及菲律宾涨幅分别为10.06%及9.82%紧追在后。(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
尽管很多股市周一因5月银行假日休市，但本周仍被视为繁忙的一周，美国有两个重大风险事件，包括周三晚间美联储最新的利率决定以及周五的非农就业数据。