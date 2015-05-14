机构投资者继续吸纳股票 尽管短期面临调整风险--道富环球

路透香港5月14日 - 道富环球投资管理周四称，全球的机构投资者虽然担忧股市估值偏高且短期面临调整风险，但是他们仍然继续吸纳成熟和新兴市场的股票。

道富环球于今年1月进行一项调查，对象为全球420名行政总裁、首席投资官、组合经理以及来自私人银行与公共退休基金、非牟利机构、基金和主权财富基金的董事，以了解他们在预期回报下降的环境下如何实现其投资目标。

调查显示，63%的全球受访者以及四分三的亚太受访者在前六个月不断增持成熟市场股票；48%全球受访者和51%亚太投资者继续购买新兴市场股票。

而大多数投资者，尤其是亚太区，预期成熟市场和新兴市场的股市短期面临10-20%下跌风险，主要受地缘政治风险升温以及新兴市场经济放缓的因素影响。

尽管如此，对于承受下跌风险能力，环球以及亚太投资者均表现得高度自信。68%亚太受访者称，没有采取更多防跌措施，并视市场波动性为“新常态”。

道富环球旗下投资服务分支首席投资总监Dan Farley向记者表示，货币政策分歧令到股市充满挑战，下跌的风险经常存在，但相信调整幅度不会那么大。

“与两个月前相比，我们现在对股市的看法更加谨慎，但不认为有多至20%的下跌风险。”他并指出，在各资产类别之中，投资者仍以增持股票的方式来实现投资目标。

道富环球为美国道富集团(STT.N)旗下投资管理业务分支，截至今年3月底为止，其管理资产规模2.4万亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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