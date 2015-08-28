上周市场动荡中 全球股票基金流失295亿美元--美银美林

路透伦敦8月28日 - 据美银美林提供的数据，截至8月26日当周，投资者从全球股票基金中撤出的资金高达295亿美元，创下纪录高位，由此可知中国金融市场及经济所引发全球恐慌程度。

其中有190亿美元在8月25日短短一天内完成。当周撤资规模为2002年发布该系列数据以来最多的一次，超过了2008年雷曼兄弟破产所引发的任何一周的外逃规模。

美银美林在周五题为“不折不扣的风险俘虏(The Total Risk Surrender)”的一份报告中称，8月25日的资金外流规模，为2007年开始公开可比每日资金流量数据以来第二高的资金外流水平。

围绕中国经济健康状况的担忧，以及中国政府在8月稍早令人民币贬值后抑制市场剧烈动荡的吃力，将中国股市推向深渊，进而拉低了全球市场。

当然随后的反弹力度非常大：举例而言，油价在周四一天上涨了10%。但美银美林的数据仅针对截至8月26日(周三)一周的情况，基于数据提供商EPFR Global的每周资金流动数据。

新兴市场股票基金严重受创。投资者净撤出105亿美元，美银美林称外流规模为2008年1月来最大。

这与国际金融协会(IIF)的报告相符。IIF报告显示，新兴市场资金外流规模为2013年中期“削减量化宽松恐慌”(Taper Tantrum)以来最大，当时美联储暗示可能开始升息，但随后很快放弃这一点。

IIF报告指出，本月投资者从新兴市场股市净撤资87亿美元。

IIF称，在8月24日(周一)，七个公布每日资金流动数据的新兴市场国家，总计流出27亿美元资金，规模与2008年9月17日相仿，当时那周恰逢雷曼兄弟破产。

美银美林表示，在发达市场，8月26日止当周欧洲股市流出36亿美元资金，为15周来第一次流出，而且流出规模为去年10月来最大。

在固定收益市场，债券资金流出117亿美元，规模为2013年6月来最大。美银美林表示，新兴市场债券基金亦录得2013年6月来最大流出规模。(完)

(编译 刘秀红/杜明霞；审校 张明钧)

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