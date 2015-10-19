新兴市场股票和债券基金三个月来首见资金流入--美银美林

路透伦敦10月16日 - 美银美林(BAML)周五表示，押注美国将推迟收紧政策的投资者增加对新兴市场股票和债券基金的投资，为至少三个月来首见；与此同时，全球股市四周来首次出现资金流入。

根据BAML的数据，截至10月14日当周，股市和债市均获得资金流入。风险较高的垃圾级和新兴市场债券需求升温，但美国公债等政府公债基金则看到少量资金流出，为15周来首见。这些数据包括来自波士顿的基金追踪机构EPFR Global的数据。

“新兴市场正在回暖...美联储升息预期消退给超卖的垃圾级债券带来买盘，”BAML称，并指出这是资金轮动到“弱势美元”题材板块的初步迹象，该板块包括大宗商品、新兴市场和工业类股等。

BAML表示，全球股票基金流入26亿美元，为四周来首度流入；同时债券基金流入38亿美元，规模为12周来最高。

报告还称，新兴市场股票基金14周来首次见到资金流入，但规模只有7亿美元；同时新兴市场债券基金亦流入4亿美元，为12周来首次出现资金流入。今年迄今，新兴市场股票基金已流出600亿美元左右。

据EPFR，中国股票基金流入创14周高位。

“尽管最近新兴市场股票基金的流出可以说是过度，于是发出了反向‘买进’信号，但对流动影响最大的是对中国成长轨迹更良好的解读，”EPFR Global在另一份报告中称。

美国股票基金流入7亿美元，不过这主要流入上市交易基金(ETF)，共同基金仍然继续流出。

欧洲股票基金流入31亿美元。日本股票基金再次流出16亿美元，前一周流出20亿美元。

投资者大量回归较低级别债券，美银美林称之为“增持垃圾债”。该行称，专攻高收益或垃圾债券基金流入26亿美元，为八个月最高。

货币市场基金流入50亿美元，在前一周流入530亿美元。(完)