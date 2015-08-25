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国际财经 | 2015年 8月 25日 星期二 09:10 BJT

知名投资人冈德拉克警告股市将迎来又一轮卖压

路透纽约8月24日 - DoubleLine Capital联合创始人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周一警告称，美国股市面临又一轮沉重抛压。他的投资建议通常会被许多投资者采纳。

“美国股市目前处于不明朗的格局，”冈德拉克接受路透电话采访时称，“不可能三天就修正到位。”

他表示，人民币贬值“是一个惊叹号，证实了全球经济增长低于平均水平。”

冈德拉克负责DoubleLine Capital的运作，截止6月30日，该公司管理着760亿美元的资产。(完)

(编译 许娜；审校 张若琪)

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