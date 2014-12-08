南方和华夏基金推出国内首批沪港通基金

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海12月8日 - 中国南方基金管理公司和华夏基金公司分别推出南方恒生交易型开放式基金和华夏沪港通恒生ETF及其联接基金，均自周二起开始申购。这将是国内首批沪港通基金，方便中小散户以较低的门槛，利用沪港通机制投资港股。
这三只基金均投资恒生指数.HSI50只权重股，不过与沪港通机制不同的是，这三只基金的投资门槛极低，仅为1,000元人民币，而沪港通要求投资者至少拥有市值和资金共计50万元。
独立咨询机构好买财富报告认为，三只沪港通基金，和此前的投资港股的QDII（合格境内机构投资者）产品的相同点是投资标的仍然是港股，例如此前华夏基金已经推出过华夏恒生ETF，跟踪指数也是恒生指数。
不过报告认为，该沪港通基金的主要优势在于，走的通道是港股通，成本更低，交易更为便捷和迅速。对于传统的港股QDII而言，未来或面临进一步挑战，生存空间受到挤压，或面临转型为沪港通基金或者投资其他海外市场的选择。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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